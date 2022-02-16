В ГИБДД рассказали о самом аварийном дне в Москве

Столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале назвала день 2021 года, в который было зарегистрировано наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Для Москвы таким днем стало 11 мая: как сообщают в ГИБДД, за 24 часа на дорогах столицы произошло 43 аварии, в которых погибли либо пострадали люди. Наименее аварийным днем в минувшем году стало 15 января: тогда было зафиксировано только пять дорожных происшествий.

Фото: © Мобильный репортер / Агентство «Москва» © Мобильный репортер / Агентство «Москва»

В Госавтоинспекции напомнили, что 11 мая прошлого года – это первый рабочий день после продолжительных майских праздников. А вот самый «тихий» с точки зрения происшествий день, 15 января, оказался последним днем первой рабочей недели после новогодних каникул.

При этом пятница в целом стала самым аварийным днем в стране: как сообщали в ГИБДД в ноябре прошлого года, наибольшее количество ДТП регистрировали вечером перед выходными, а именно с 17:00 до 20:00, когда за руль садилось много нетрезвых и уставших автомобилистов. Самым спокойным временем на дорогах стала ночь — с часа до семи утра.

По данным МВД, за минувшие 10 лет в России удалось в два раза сократить количество погибших в ДТП. Так, в 2011 году на дорогах погибли 27 953 человека, а в 2020-м году — 15 788.