Tesla создаст автомобили специально для китайцев

Компания Tesla решила открыть в Пекине дизайн-центр для разработки автомобилей специально для китайского рынка. Таким образом американский производитель продолжает расширять свои планы по укреплению позиций на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Об этом сообщает издание South China Morning Pos (SCMP).

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Согласно докладу пекинских властей, центр дизайна и проектирования Tesla станет одним из ключевых проектов в китайской столице в 2022 году. Его строительство начнется в этом году, но сумму инвестиций в проект или дату открытия центра не сообщили.

В 2009 году Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире автомобильным рынком — с тех пор страна сохраняет это звание. В 2021 году Tesla продала в Китае 321 тысячу своих автомобилей, что на 117 процентов больше, чем в 2020-м.

«У Tesla есть все основания для увеличения объемов инвестиций в Китай на фоне высоких продаж автомобилей компании в стране, — считает эксперт по автомобильной промышленности Дэвид Чжан. — Создание автомобилей в китайском стиле для китайцев — это хорошая идея».

О строительстве собственного дизайн-центра в Китае Tesla объявила еще в январе 2020 года. Заявление было сделано всего через месяц после начала работы в Шанхае завода Gigafactory 3, который стал первым заводом Tesla за пределами США. В 2021 году Gigafactory 3 поставил более 484 тысяч автомобилей — это 51,7 процента от общего мирового объема производства компании.