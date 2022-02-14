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54 минуты назад

АвтоВАЗ попрощается с Lada Vesta Sport, известна дата окончания выпуска

Российская Газета

В ближайшее время АвтоВАЗ проведёт презентацию нового поколения Lada Vesta. Актуальная в настоящее время генерация будет отправлена на покой, в том числе и в спортивной версии. После этого Vesta Sport прекратит поступать к дилерам, по крайне мере, до следующего года.

АвтоВАЗ попрощается с Lada Vesta Sport
Фото:  АвтоВАЗ АвтоВАЗ

По информации Kviring Drive VK Shop, запас кузовов для выпуска Lada Vesta Sport иссякнет у дочернего предприятия АвтоВАЗа ООО "Лада Спорт" в апреле 2022 года.

Ранее "РГ" рассказывала, что выпуск спортивной модификации новой генерации Lada Vesta запланирован на 2023 год. Напомним, что старт продаж "гражданской" Vesta второго поколения может быть объявлен в марте этого года.

Такая разница во времени между появлением обычной и спортивной версии модели обусловлено как минимум двумя факторами: в первый год продаж АвтоВАЗ заинтересован в наполнении дилерской сети тех версий, которые наиболее востребованы у клиента, второй фактор - Lada Vesta Sport надо будет пройти сертификацию. Ещё две косвенные причины задержки: ситуация с микрочипами, которая продолжает оказывать негативное влияние на темпы выпуска машин АвтоВАЗом, и подготовка мощностей ООО "Лада Спорт" и переквалификация персонала.

Зато вместе с седаном Lada Vesta Sport на рынке может появиться долгожданный "заряженный" универсал модели.

По предварительной информации, спорт-версии Vesta останутся при прежних агрегатах, что обидно, учитывая имеющиеся наработки.

Актуальный седан Lada Vesta Sport продаётся со 145-сильным бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Седан отличается улучшенной аэродинамикой, модернизированными трансмиссией, тормозной системой и подвеской. Цены - от 1 339 000 до 1 395 000 рублей.

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