Новый семиместный Jeep Meridian впервые показали на видео

Компания Jeep опубликовала видеоролик, в котором анонсировала выпуск на индийский рынок рамного внедорожника под названием Meridian. Новинка представляет собой локализованную версию южноамериканской модели Commander. На представленных кадрах автомобиль в семиместном исполнении, покрытый плотным камуфляжем с изображениями дикой природы Индии, передвигается по живописному шоссе Meridian 77.

Jeep Meridian назван в честь одноименной трассы, проходящей через всю страну. Длина автодороги составляет 3250 километров. Именно этот маршрут преодолел новый внедорожник, покрытый маскировочной пленкой с изображениями индийских пейзажей. По данным компании, автомобиль преодолел путь за 54 часа, проехав по самому разнообразному дорожному покрытию. 4769-миллиметровый внедорожник будет доступен в пяти- и семиместном исполнении. Судя по кадрам, в салоне новинки появится 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, а также сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 10,1-дюйма.

В качестве моторной гаммы для индийской версии предложат двухлитровый турбодизель, отдача которого, по слухам, составит около 200 лошадиных сил. Вместе с агрегатом будет работать девятиступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода. Ожидается, что официальная премьера Jeep Meridian состоится в ближайшие несколько недель. У местных дилеров внедорожник, который составит конкуренцию Skoda Kodiaq и Toyota Fortuner, появится в середине нынешнего года.