Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
0° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
2 часа назад

Новый семиместный Jeep Meridian впервые показали на видео

Motor.ru

Компания Jeep опубликовала видеоролик, в котором анонсировала выпуск на индийский рынок рамного внедорожника под названием Meridian. Новинка представляет собой локализованную версию южноамериканской модели Commander. На представленных кадрах автомобиль в семиместном исполнении, покрытый плотным камуфляжем с изображениями дикой природы Индии, передвигается по живописному шоссе Meridian 77.

Jeep Meridian назван в честь одноименной трассы, проходящей через всю страну. Длина автодороги составляет 3250 километров. Именно этот маршрут преодолел новый внедорожник, покрытый маскировочной пленкой с изображениями индийских пейзажей. По данным компании, автомобиль преодолел путь за 54 часа, проехав по самому разнообразному дорожному покрытию. 4769-миллиметровый внедорожник будет доступен в пяти- и семиместном исполнении. Судя по кадрам, в салоне новинки появится 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, а также сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 10,1-дюйма.

В качестве моторной гаммы для индийской версии предложат двухлитровый турбодизель, отдача которого, по слухам, составит около 200 лошадиных сил. Вместе с агрегатом будет работать девятиступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода. Ожидается, что официальная премьера Jeep Meridian состоится в ближайшие несколько недель. У местных дилеров внедорожник, который составит конкуренцию Skoda Kodiaq и Toyota Fortuner, появится в середине нынешнего года.

В начале февраля компания Jeep пополнила линейку Wrangler «пляжной» спецверсией High Tide. Стоимость новинки, получившей внедорожный пакет, позволяющий передвигаться по песку, составила около четырех миллионов рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители