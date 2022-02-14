Lexus показал электрокар Electric Supercar

Компания Lexus представила общественности снимки макета будущего электрического суперкара, который пока идет под именем Electric Supercar, сообщает Тарантас Ньюс.

Фото: Lexus Lexus

Модель однажды показали в конце 2021 года. Тогда автопроизводитель представил 15 полноразмерных макетов. Автомобиль отличает необычный внешний вид — длинный капот и смещенная назад кабина со сложными переходами на кузове.

Компания заявляет, что новинка станет идеальным наследником заднеприводного среднемоторного Lexus LFA. Автомобиль выпустили тиражом всего в 500 экземпляров в период 2011- 2013 годы. Сообщается, что Electric Supercar не будет уступать по комфорту вождения своему предшественнику. Перспективную новинку планируют оснастить следующим поколением тяговых аккумуляторов, речь идет о твердотельной батарее. Постепенно применяемая в новинке технология будет применять во всех электрокарах марки.