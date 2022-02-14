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1 час назад

Lexus показал во всей красе электрокар Electric Supercar

Моя Москва.онлайн

Компания Lexus представила общественности снимки макета будущего электрического суперкара, который пока идет под именем Electric Supercar, сообщает Тарантас Ньюс.

Lexus показал электрокар Electric Supercar
Фото: LexusLexus

Модель однажды показали в конце 2021 года. Тогда автопроизводитель представил 15 полноразмерных макетов. Автомобиль отличает необычный внешний вид — длинный капот и смещенная назад кабина со сложными переходами на кузове.

Компания заявляет, что новинка станет идеальным наследником заднеприводного среднемоторного Lexus LFA. Автомобиль выпустили тиражом всего в 500 экземпляров в период 2011- 2013 годы. Сообщается, что Electric Supercar не будет уступать по комфорту вождения своему предшественнику. Перспективную новинку планируют оснастить следующим поколением тяговых аккумуляторов, речь идет о твердотельной батарее. Постепенно применяемая в новинке технология будет применять во всех электрокарах марки.

Серийная версия Electric Supercar будет разгоняться с места до 100 км/ч «менее чем за 2 секунды», говорится в официальном пресс-релизе. При этом запас хода обещают в 695 км. Отмечается, что за последнюю неделю компания представила макеты двух перспективных электрических кроссоверов и одного седана.

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