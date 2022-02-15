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27 минут назад

Водители не смогут сохранить ОСАГО по старым тарифам

Елена Прошина

Проект закона Министерства финансов России предполагает безальтернативный пакет нововведений — расширение лимита компенсаций за вред жизни и ремонт без учета износа автомобильных запчастей, сообщает «Газета.ру».

Никаких альтернатив: Россиянам не оставят выбора по ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У водителей не будет возможности отказаться от этих «опций». Безаварийным водителям возможность оплаты ОСАГО по действующим недорогим тарифам не предоставят. Таким образом министерство отказалось делать страхование более доступным для водителей, соблюдающих правила дорожного движения и не попадающих в дорожно-транспортные происшествия, — тех, кто имеет высокий коэффициент бонус-малус (КБМ). Скидка для таких водителей не содержится в законопроекте по ужесточению ОСАГО.

Минфин предлагает для всех категорий полисов повысить компенсацию по жизни и здоровью до 2 млн рублей, а также отказаться от учета износа деталей при расчете стоимости восстановительного ремонта после автоаварии. Как считают в ведомстве, наличие выбора у страхователей — оплачивать ли им ОСАГО по новым или старым тарифам — приведет к тому, что россияне предпочтут покупать более дешевые полисы.

Банк России и страховщики уже подсчитали, насколько может увеличиться стоимость полисов ОСАГО после увеличения лимита выплат по жизни и здоровью. С нынешних 500 тыс. рублей произойдет подорожание до 2 миллионов. Про прогнозу ЦБ России, эти изменения в сумме потребует увеличения тарифов как минимум на 48%.

После введения новых правил стоимость полиса в среднем может вырасти на 60%, считают в Российском союзе автостраховщиков.

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