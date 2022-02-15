Амбициозный план России по электрокарам поставили под сомнение

В российском правительстве поддержали предложение Минэнерго и Минэкономики субсидировать только быстрые зарядные станции для электромобилей мощностью от 150 киловатт. Производители зарядок и Минпромторг поставили под сомнение окупаемость такой инфраструктуры для электротранспорта и выступали за смягчение амбициозных требований к заправкам, пишет «Коммерсантъ».

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На развитие зарядных станций в России правительство выделит 8,1 миллиарда рублей и планирует с 2022-го по 2024 год установить 2,9 тысячи зарядок. Субсидия составит до 60 процентов от стоимости станции, но не более 1,86 миллиона рублей, при этом власти покроют до 30 процентов (но не более 900 тысяч рублей) от платежа за техприсоединение зарядки к электросетям. В правительстве отметили, что в регионах будет отбираться один оператор зарядок, а преимущество будет отдаваться крупным компаниям.

В Минпромторге ранее призывали смягчить требования и в 2022 году распространить средства на зарядные станции мощностью от 90 киловатт, а в следующие годы повысить пиковую мощность до 150 киловатт. В министерстве считают, что так получилось бы снять риски в части доступности техприсоединения более мощных станций, а также протестировать программу субсидирования в максимально гибких параметрах. Аналогичной позиции придерживаются и производители зарядных станций — по их мнению, мощные зарядки в основном нужны для электрокаров премиум-класса, которых в России крайне мало.

Однако опрошенные «Коммерсантом» автоконцерны поддержали решение властей субсидировать только быстрые зарядные станции. В компании «Соллерс Груп» пояснили, что с трендом на увеличение емкости батарей в электрокарах необходимы зарядки мощнее 150 киловатт — они позволят «заправлять» автомобиль так же быстро, как и бензином на обычной АЗС. Сотрудники Porshe также отметили важность минимального времени пребывания владельца машины на общественной заправке.

Источник «Коммерсанта» из комитета автопроизводителей АЕБ добавил, что зарядные станции, как правило, рассчитаны на одновременную зарядку двух электрокаров — мощность станции надо делить пополам, и нужно думать об установке сверхбыстрых зарядных станций мощностью 300 киловатт и более.