Alfa Romeo хочет сравняться по уровню цен с BMW

Глава Alfa Romeo Жан-Филлип Импарато в интервью Automotive News Europe рассказал о будущем марки, в том числе планируемых моделях и новой финансовой стратегии. Главное из всего этого — итальянцы нацелены на максимизацию прибыли. Причем делать это будут не увеличивая объемы производства, а повышая цену сделки. Иными словами, компания откажется от практики предоставления скидок и каждый автомобиль будет продавать дороже, чем прежде. При этом за ориентир возьмут стоимость моделей BMW.

Фото: © Alfa Romeo © Alfa Romeo

В ближайшие несколько лет модельный ряд Alfa Romeo претерпит серьезные изменения. После запуска кроссовера Tonale в гамме появится более компактный вседорожник Brennero. Он будет построен на общей с Opel Mokka и Peugeot 2008 платформе и выйдет на рынок не раньше 2024 года. Выпускать Brennero будут в Польше, причем модель станет первым электромобилем марки. Правда, версии с топливными силовыми установками у неё тоже будут.

Ещё одна новинка запланирована на 2025 год. Пока неясно, что это будет за автомобиль, но он точно окажется полностью электрическим. Затем сменят поколение седан Giulia и кроссовер Stelvio. Они оба будет построены на новой платформе STLA Large, предусматривающей задний и полный привод. Наконец, с 2027-го Alfa Romeo целиком перейдет на электромобили, и тогда же в гамме итальянской марки могут появиться нишевые спорткары с дизайном в стиле классических «Альф». Последнее станет возможным, только если компания улучшит свое финансовое положение.