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22 минуты назад

Skoda запустила производство Enyaq Coupe

Autorating.ru

На заводе Skoda в Млада-Болеславе началось серийное производство кроссовера Enyaq Coupe, построенного на модульной электрической платформе (MEB) концерна Volkswagen. Ежедневно предприятие, где также собирают Enyaq и Octavia, будет производить 120 экземпляров купеобразного SUV.

Skoda запустила производство Enyaq Coupe
Фото: SkodaSkoda

В соответствии со стратегией Next Level Skoda Strategy 2030 компания продолжает электрификацию модельного ряда: к 2030 году на рынок выйдут еще три полностью электрические модели, которые будут компактнее и доступнее Enyaq. Цель Skoda – в зависимости от рыночной ситуации увеличить к 2030 году в Европе долю полностью электрических автомобилей в общем объеме продаж до 50-70%. Кроме того, к 2030 году электромобили и компоненты для них будут выпускаться на всех трех чешских заводах марки — в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби.

«В прошлом году мы выпустили 50 тысяч экземпляров Skoda Enyaq. Новый Enyaq Coupe позволит компании выйти на следующий уровень производительности. Хочу поздравить команду с успешным завершением подготовительного этапа. Для всех нас большая честь иметь возможность собирать версию успешного электрического SUV с кузовом купе здесь, в родном городе марки – в Млада-Болеславе», – отметил Михаэль Оэльеклаус, член совета директоров Skoda Auto, ответственный за производство и логистику.

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