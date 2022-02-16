Skoda запустила производство Enyaq Coupe

В соответствии со стратегией Next Level Skoda Strategy 2030 компания продолжает электрификацию модельного ряда: к 2030 году на рынок выйдут еще три полностью электрические модели, которые будут компактнее и доступнее Enyaq. Цель Skoda – в зависимости от рыночной ситуации увеличить к 2030 году в Европе долю полностью электрических автомобилей в общем объеме продаж до 50-70%. Кроме того, к 2030 году электромобили и компоненты для них будут выпускаться на всех трех чешских заводах марки — в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби.