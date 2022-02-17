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2 часа назад

Chery анонсировала продажи самой доступной модели Exeed в России

Газета.Ruиещё 1

Марка Chery объявила о выходе на рынок компактного кроссовера LX в марте этого года. Автомобиль должен стать самым младшим в модельном ряду бренда.

Chery анонсировала продажи самой доступной модели Exeed в России
Фото: CheryChery

Кроссовер LX построен на модульной платформе T1X, он достигает в длину 4,53 метра при колесной базе в 2,65 метра. Ширина составляет 1,85 м, высота — почти 1,7 м.

Автомобиль предложат с безальтернативным 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента, который сочетается с вариатором. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,5 секунды. Расход топлива в смешанном режиме, по заявлению производителя, не превышает 8 л на 100 км. Автомобиль потребляет бензин АИ-92.

Сейчас в модельный ряд Exeed входят кроссоверы TXL и VX по цене от 2,55 млн и 3,13 млн руб.

В конце января сообщалось, что Сбер профинансирует автокомпанию Chery почти на 1 млрд рублей.

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