Первому автомобилю КАМАЗ исполнилось 46 лет

Руководство отечественного предприятия КАМАЗ официально заявило о том, что первому грузовому авто марки исполнилось 46 лет. Так, торжественная презентация состоялась 16 февраля 1976 года.
Машину собрали на главном сборочном конвейере отечественного бренда. Это стало для производителя существенным шагом вперед, а также показало истинные возможности российского предприятия, которое с того самого момента стало активно развиваться и совершенствоваться. Несмотря на различные сложности предприятие развивалось всегда, даже в самые сложные времена.
Речь идет о бортовом грузовом автомобиле КАМАЗ-5320 с заводским номером 000001. В настоящее время производитель выпускает совершенно иные транспортные средства, но по-прежнему помнит историю создания первой машины. Уже в июне 1979 года с главного конвейера сошёл 100 000-й грузовик. Это стало подтверждением того, что предприятие развивается.
С момента выпуска первого авто было выпущено более 2,3 млн машин. Производитель не собирается останавливаться на достигнутом и уверен, что сможет добиться еще более значимых результатов. Разрабатываются регулярно различные стратегии, которые позволят продолжать развитие.
В честь данного праздника производитель проведет ряд мероприятий, которые позволят вспомнить всю историю марки, в том числе и виртуальных, публикуя на официальном сайте массу различных интересных нюансов.