Первому автомобилю КАМАЗ исполнилось 46 лет

Руководство отечественного предприятия КАМАЗ официально заявило о том, что первому грузовому авто марки исполнилось 46 лет. Так, торжественная презентация состоялась 16 февраля 1976 года.

Фото: Car.ru Car.ru

Машину собрали на главном сборочном конвейере отечественного бренда. Это стало для производителя существенным шагом вперед, а также показало истинные возможности российского предприятия, которое с того самого момента стало активно развиваться и совершенствоваться. Несмотря на различные сложности предприятие развивалось всегда, даже в самые сложные времена.

Речь идет о бортовом грузовом автомобиле КАМАЗ-5320 с заводским номером 000001. В настоящее время производитель выпускает совершенно иные транспортные средства, но по-прежнему помнит историю создания первой машины. Уже в июне 1979 года с главного конвейера сошёл 100 000-й грузовик. Это стало подтверждением того, что предприятие развивается.

С момента выпуска первого авто было выпущено более 2,3 млн машин. Производитель не собирается останавливаться на достигнутом и уверен, что сможет добиться еще более значимых результатов. Разрабатываются регулярно различные стратегии, которые позволят продолжать развитие.