GM возобновит производство Chevrolet Bolt в апреле

Руководство американского концерна General Motors официально заявило о том, что возобновит выпуск Chevrolet Bolt 4 апреля текущего года. Производитель уверен, что модель окажется еще более популярной на мировом рынке.

Основной причиной временного прекращения сборки машины становится нехватка полупроводников, а также выявленные сложности, связанные с неисправностью аккумуляторов. Завод GM в Орионе, штат Мичиган, простаивает до апреля, а все сотрудники отправлены в оплачиваемый отпуск.

Такое решение по мнению руководства компании было самым правильным и разумным. Кроме того, производитель продолжит замену батарей на уже выпущенных электрифицированных машинах, которые отзываются после возникновения серии пожаров. Решение остановить выпуск электрокаров было принято из-за того, что выпускаемые автомобили все оснащались неисправными аккумуляторами.