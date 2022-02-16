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1 час назад

General Motors возобновит производство Chevrolet Bolt 4 апреля 2022 года

Car.ru

Руководство американского концерна General Motors официально заявило о том, что возобновит выпуск Chevrolet Bolt 4 апреля текущего года. Производитель уверен, что модель окажется еще более популярной на мировом рынке.

GM возобновит производство Chevrolet Bolt в апреле
Фото: Car.ruCar.ru

Основной причиной временного прекращения сборки машины становится нехватка полупроводников, а также выявленные сложности, связанные с неисправностью аккумуляторов. Завод GM в Орионе, штат Мичиган, простаивает до апреля, а все сотрудники отправлены в оплачиваемый отпуск.

Такое решение по мнению руководства компании было самым правильным и разумным. Кроме того, производитель продолжит замену батарей на уже выпущенных электрифицированных машинах, которые отзываются после возникновения серии пожаров. Решение остановить выпуск электрокаров было принято из-за того, что выпускаемые автомобили все оснащались неисправными аккумуляторами.

Владельцы машин, которые уже были проданы, продолжают получать официальные письма с просьбой предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения диагностических работа, а также замены неисправного аккумулятора, если неисправность будет выявлена. В противном случае ответственность за возможные пожарные ситуации, которые могут происходить во время движения и активной эксплуатации электрокаров.

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