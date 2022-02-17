В России разработали высокоскоростную зарядку для электромобилей

В России появилась высокоскоростная зарядная станция для электромобилей отечественной разработки, сообщает ТАСС. Устройство мощностью 150 киловатт позволит заряжать аккумуляторы «зеленых» автомобилей на 80 процентов всего за 20 минут, обещают его создатели – специалисты челябинского научно-производственного объединения «Электромашина», которое входит в состав концерна «Уралвагонзавод». Первые такие зарядки появятся в Челябинске – их планируется установить летом.

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По словам директор по стратегическому и инновационному развитию НПО «Электромашина» Леонида Зелепухина, аналогов такого устройства в России пока не существует. Это не только быстрая, но и «умная» станция: она оснащена интеллектуальной системой, умеет осуществлять видеоаналитику и экомониторинг (наблюдения за состоянием окружающей среды), а также раздавать бесплатный Wi-Fi.

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Такие зарядки можно будет оборудовать системой накопления энергии: таким образом, они смогут какое-то время работать без перебоев в случае падения мощности в точке присоединения.

Тем временем европейскими и азиатскими компаниями уже представлены гораздо более мощные зарядные терминалы. Это установка Terra 360 фирмы ABB (360 кВт), станции Repsol (450 кВт) и GAC (500 кВт), а также пока экспериментальная система фирмы Densen, располагающая мощностью 900 киловатт.

В конце прошлого года Минэнерго представило проект субсидирования постройки зарядок для электрокаров. Для получения средств нужно выполнить несколько условий: это должны быть устройства российского производства мощностью от 150 киловатт с четырьмя выходами европейского и азиатского стандартов. Максимальный размер субсидии – 60 процентов от цены станции, но не более 1,86 миллиона рублей.