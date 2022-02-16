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2 часа назад

Рабочие российского завода Volkswagen получат рекордную годовую премию

Wroom.ru

Профсоюз завода «Фольксваген Груп Рус» в Калуге опубликовал информацию о размере годовой премии для сотрудников.

Рабочие завода Volkswagen в Калуге получат рекордную годовую премию
Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев© РИА Новости / Михаил Фомичев

По итогам 2021 года все работники предприятия получат бонус в размере 34 500 рублей, выплаты пройдут в течение февраля этого года. По данным сайта Wroom.ru, это самая крупная годовая премия за все годы работы завода.

Предприятие Volkswagen в Калуге запущено в 2007 году. Сейчас здесь делают по полному циклу автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid для российского рынка. В прошлом году завод был вынужден сократить производство из-за дефицита микрочипов.

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