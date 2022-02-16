Рабочие завода Volkswagen в Калуге получат рекордную годовую премию

Профсоюз завода «Фольксваген Груп Рус» в Калуге опубликовал информацию о размере годовой премии для сотрудников.

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев © РИА Новости / Михаил Фомичев

По итогам 2021 года все работники предприятия получат бонус в размере 34 500 рублей, выплаты пройдут в течение февраля этого года. По данным сайта Wroom.ru, это самая крупная годовая премия за все годы работы завода.