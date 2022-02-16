Девять офисов-пунктов выдачи «СберМегаМаркет» откроется в этом году в Нижнем Новгороде

Девять офисов-пунктов выдачи «СберМегаМаркет» откроется в этом году в Нижнем Новгород, сообщил управляющий Нижегородским ГОСБ Сбера Виталий Бодров в ходе пресс-завтрака 15 февраля. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».

По его словам, развитие сети на рынке электронной коммерции является одним из планов по развитию компании.

В настоящий момент у компании уже есть около 100 партнеров в Нижнем Новгороде и уже открыто несколько пунктов выдачи — как собственные, так и партнерские. Однако «Сбер» планирует увеличить количество региональных участников до 500.