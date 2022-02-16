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2 часа назад

Бензин оказался менее опасным для природы, чем кукурузный этанол

Motor.ru

Издание Reuters опубликовало результаты новых совместных исследований министерства энергетики США и американской федерации дикой природы. Специалисты сравнили влияние обыкновенного бензина и кукурузного этанола на окружающую среду. Оказалось, что традиционное топливо наносит меньшей вред природе, чем этанол, получаемый из растительного сырья. Выводы экспертов неминуемо приведут к реформам в американской национальной политике в области биотоплива.

Бензин оказался безопаснее кукурузного этанола
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Новые данные, полученные специалистами, свидетельствуют о том, что кукурузный этанол на 24 процента более углеродоёмкое вещество по сравнению с бензином. Это означает, что процесс производства биотоплива, который включает в себя этапы от подготовки почвы до переработки конечного сырья, приводит к масштабным выбросам в атмосферу. Примечательно, что исследования трехлетней давности, проводимые специалистами министерства сельского хозяйства США, показывали, что кукурузный этанол на 39 процентов менее углеродоёмкое топливо, чем бензин.

С 2005 года власти США обязали все нефтяные компании ежегодно добавлять в бензин около 55 миллиардов литров кукурузного этанола. Таким образом, специалисты планировали снизить количество вредных выбросов, а также поддержать фермеров. Благодаря законопроекту на территории страны за десять лет появилось 28 000 квадратных метров новых кукурузных полей, а само возделывание культуры выросло почти на девять процентов. При этом освоение земель привело к значительным выбросам углерода. Вероятно, новые данные, представленные специалистами, изменят национальную политику США в области биотоплива.

В сентябре прошлого года Porsche начал строительство нового завода по производству синтетического топлива eFuel. Инновационное предприятие заработает в Чили в 2022 году.

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