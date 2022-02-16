Правительство согласовало меры по сдерживанию цен на бензин и дизель

В Госдуму направлен согласованный правительством законопроект по доработке демпфирующего механизма, который сдерживает цены на бензин и дизель на российском рынке. Новые меры предполагают увеличение компенсации нефтяным компаниям за счет бюджета, что побудит их продавать больше топлива на внутренний рынок и поможет удержать цены на АЗС в пределах инфляции. Ожидается, что законопроект вступит в силу в апреле 2022 года.

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С конца 2021 года стоимость бензина в России выросла в среднем на один процент, а дизеля – на 1,8 процента, в то время как инфляция составила 1,16 процента. Вместе с тем экспортная цена АИ-95 увеличилась на 26 процентов, а оптовая стоимость в России – только на четыре процента. Из-за этого, а также из-за растущих цен на нефть, экспорт топлива стал более выгодным для нефтяных компаний, чем продажи на домашнем рынке.

Демпфер рассчитывается с учетом базовых цен, установленных властями. Если экспорт оказывается выгоднее, чем поставки внутри страны, компаниям доплачивают разницу из бюджета. Базовые цены останутся на уровне 55,2 тысячи рублей для бензина и 52,25 тысячи рублей для «дизеля», а вот размер надбавки увеличится.

Так, доля компенсации нефтяникам при продаже бензина составит 83 процента против прежних 68, а в случае с «тяжелым» топливом – те же 83 вместо 65.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2022 года. В течение следующих двух лет на поддержание демпфера будет потрачено порядка 650,7 миллиарда рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.