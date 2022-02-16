Завысили характеристики: Tesla обвинили в недобросовестной рекламе

Антимонопольное ведомство Южной Кореи - Агентство по справедливой торговле - начало расследование в отношении Tesla. Связано это с обвинениями в адрес производителя в том, что он сознательно завысил характеристики аккумуляторов электрокаров.

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Как сообщает Reuters, в адрес Tesla было направлено официальное письмо с отчетом, в котором говорится о том, что компания завысила запас хода некоторых своих автомобилей, в числе которых - Model 3. На сайте производителя указано, что электрокар может проехать 528 км без подзарядки, однако если температура окружающего воздуха будет ниже нуля, то показатель будет меньшим. Об этом Tesla своих клиентов не предупреждает.

Конкретные санкции, которые антимонопольный регулятор планирует применить в отношении производителя, будут известны после встречи с представителями компании. Претензии южнокорейского ведомства в Tesla пока не прокомментировали.