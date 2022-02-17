Глава Renault Россия Ян Птачек стал вице-президентом АвтоВАЗа

В российской компании отметили, что параллельно с новым назначением в АО «АвтоВАЗ», топ-менеджер сохранит за собой должность гендиректора ЗАО «Renault Россия». Это позволит обеспечить усиление синергий между двумя фирмами.

В новой должности Ян Птачек будет курировать связи с властями, удовлетворенность покупателей, информационные системы. Более того, он возглавит комитет по планированию продаж и производства, и будет отвечать за предложения по сближению компаний.