Названы «слабые места» автомобиля после зимы

Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров заявил, что с приходом весны водителям следует проверить состояние своего автомобиля после весны, передает агентство «Прайм».

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Сидоров назвал «слабые места» авто и напомнил, что зимой он мог подвергаться перепадам температур. Поэтому он посоветовал проверить аккумулятор, состояние уплотняющих элементов, технических жидкостей, давление в системах машины, а также возможность ржавчины и коррозии.

«На наличие подобных проблем автомобиль осматривают в рамках регламентного ТО, но если клиент накануне весны приехал в сервисный центр только на шиномонтаж, а техническое обслуживание делает, условно, летом или по пробегу и так далее, то крайне желательно попросить экспертов кроме шиномонтажа дополнительно обратить внимание на технические жидкости, возможную ржавчину или коррозию», — призвал Сидоров.

Кроме того, автоэксперт порекомендовал обратить внимание на количество реагентов, грязи, снега и других веществ, которые остаются на тормозных механизмах — суппорте, плавающих скобах, резинках, закрывающих тормозной поршень, и других элементах.