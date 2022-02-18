Аэротакси Joby разогналось до 435 км/ч и разбилось

Американский стартап Joby Aviation, в списке инвесторов которого есть, в том числе, такие марки как Toyota, провел испытания предсерийного прототипа аэротакси. Однако в компании не рассчитали скорость, и беспилотный летательный аппарат eVTOL разбился на 435 километрах в час. В результате инцидента никто не пострадал, потому что аппаратом управляли дистанционно.

Фото: Joby Aviation Joby Aviation

По данным New Atlas, речь идет об одном из двух предсерийных прототипов eVTOL с бортовым номером N542AJ. Он взлетел недалеко от военной базы «Форт Хантер Лиггетт» в Калифорнии и должен был пройти ряд стандартный сертификационных тестов FAA для оценки максимальной производительности. Согласно трекингу, аэротакси попыталось развернуться на 435 километрах в час (при заявленной «максималке» 322 км/ч), но разбилось.

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Аппараты с вертикальным взлетом и посадкой Joby Aviation разрабатывает уже больше десяти лет. Предполагается, что они будут вмещать четырёх пассажиров и одного пилота, а на одной батареи смогут пролетать 240 километров.

В результате инцидента никто не пострадал. Полеты проводились на закрытой территории, а самим eVTOL’ом управляли дистанционно. До этого происшествия у Joby Aviation всё шло очень хорошо. Прототипы аэротакси прошли тысячи испытаний и установили рекорды по дальности и скорости полета для машин такого типа. Теперь же у компании будет возможность проанализировать работу систем при экстремальных нагрузках, хотя коммерческие аппараты вряд ли будут летать на таких скоростях.

Проектов в области eVTOL представлено уже довольно много. Запустить собственное аэротакси собирается даже экс-дизайнер Mazda Карлос Салафф. Его «летающий гиперкар» Leo Coupe с 16 канальными вентиляторами и дальностью полета около 450 километров поместится в обычном гараже.