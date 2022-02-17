АвтоВАЗу удалось найти новых поставщиков дефицитных комплектующих?

Простои на производственных линия АвтоВАЗа, ставшие частым явлением, могут закончиться в мае нынешнего года, сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте. По данным сообщества, тольяттинский гигант уже предупредил поставщиков о планах выйти на бесперебойное производство. Более того, чтобы скомпенсировать более ранние потери, в последний месяц весны на заводе могут ввести дополнительные рабочие смены по субботам.
Чтобы справиться с дефицитом электроники, который стал причиной длительных и частых остановок производства, АвтоВАЗ занялся поиском альтернативных поставщиков деталей для Lada. По слухам, их уже удалось найти, однако пока эта информация официально не подтверждается.
Нестабильный график работы завода вылился в дефицит автомобилей у дилеров Lada в прошлом году, что повлекло за собой падение продаж. Vesta, долгое время занимавшая первую строчку в рейтинге самых популярных машин в стране, по итогам 2021 года уступила иномарке Kia Rio, а бюджетная Granta заняла третье место.
В целом за год производитель выпустил на 109 тысяч автомобилей меньше запланированного, что примерно равно трехмесячной норме продаж Lada.
Проблемы с поставками комплектующих продолжились и в 2022 году. На прошлой неделе стало известно о нехватке деталей для сборки Lada Granta, из-за которой пришлось сократить число рабочих смен. А по количеству полноценных простоев в феврале пока лидирует линия B0, где собирают XRay, Largus, Renault Logan и Sandero.