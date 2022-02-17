АвтоВАЗу удалось найти новых поставщиков дефицитных комплектующих?

Простои на производственных линия АвтоВАЗа, ставшие частым явлением, могут закончиться в мае нынешнего года, сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте. По данным сообщества, тольяттинский гигант уже предупредил поставщиков о планах выйти на бесперебойное производство. Более того, чтобы скомпенсировать более ранние потери, в последний месяц весны на заводе могут ввести дополнительные рабочие смены по субботам.

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Чтобы справиться с дефицитом электроники, который стал причиной длительных и частых остановок производства, АвтоВАЗ занялся поиском альтернативных поставщиков деталей для Lada. По слухам, их уже удалось найти, однако пока эта информация официально не подтверждается.

Нестабильный график работы завода вылился в дефицит автомобилей у дилеров Lada в прошлом году, что повлекло за собой падение продаж. Vesta, долгое время занимавшая первую строчку в рейтинге самых популярных машин в стране, по итогам 2021 года уступила иномарке Kia Rio, а бюджетная Granta заняла третье место.

В целом за год производитель выпустил на 109 тысяч автомобилей меньше запланированного, что примерно равно трехмесячной норме продаж Lada.