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3 часа назад

Эксперты заявили о слиянии Renault с "АвтоВАЗом"

Газета.Ruиещё 2

Назначение гендиректора «Рено Россия» на должность исполнительного вице-президента «АвтоВАЗа» может быть связано с подготовкой к переносу производства московского завода Renault в Тольятти. Такое предположение высказали на портале «Дром».

Эксперты заявили о слиянии Renault с "АвтоВАЗом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О назначении Яна Птачека на этой неделе сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». В компании рассказали, что он займется связями с госорганами, качеством и удовлетворенностью потребителей, информационными системами и технологиями. Вместе с этим он возглавит комитет по планированию продаж и производства, а также будет отвечать за предложения по дальнейшим синергиям между «АвтоВАЗа» и российским отделением Renault.

О слиянии московского завода Renault и «АвтоВАЗа» утверждают источники в руководстве отечественной компании, также это косвенно подтверждает зарезервированная под будущие проекты площадка бывшего СП «GM-АвтоВАЗ», где выпускались внедорожники Chevrolet Niva, отмечается в публикации. Кроме того, уже известно, что будущем все модели Lada начнут собирать на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan.

«К сожалению, сроки и подробности этого «слияния» нам неизвестны, но наши собеседники в Тольятти сходятся во мнении: процесс перешел от планирования к реализации», — говорится в заметке.

Помимо должности на «АвтоВАЗе» Птачек сохранит за собой и пост гендиректора Renault.

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