В США легализовали адаптивные фары, но автокомпании оказались к этому не готовы

Американская ассоциация дорожной безопасности (NHTSA) объявила, что отныне автомобили, которые продаются на рынке США, могут быть оснащены адаптивными фарами. Такая оптика была под запретом в стране из-за стандарта, принятого еще в конце 60-х годов прошлого века: он не допускал одновременную работу ближнего и дальнего света. Теперь же адаптивные фары разрешили, однако автокомпании оказались не готовы оперативно внедрить эту технологию на модели, представленные на местном рынке.

Современные адаптивные фары могут освещать обочины и повороты и фактически объединяют привычные ближний и дальний режимы освещения. Светодиодные лампы могут фокусировать лучи на темных участках и снижать интенсивность свечения при приближении встречного автомобиля.

Последние четыре года эксперты NHTSA изучали матричную оптику и, наконец, пришли к выводу, что она не только безопасна, но и лучше освещает дорогу. В начале февраля устаревший стандарт 1967 года отменили и был подписан новый закон, легализирующий адаптивные фары. Он вступит в силу через 45 дней с момента подписания, то есть в середине марта.

Однако американский автомобильный рынок оказался не готов к такому повороту событий и массовому внедрению адаптивных фар на модели разных ценовых сегментов Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителей автоиндустрии, первое время матричная оптика появится в качестве опции на премиальных машинах, и только когда их выпуск поставят на поток, современную оптику смогут предложить и для автомобилей масс-маркета.