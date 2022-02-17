Renault Duster первого поколения отправили в отставку

Компания Renault отправила в отставку Duster первой генерации (HS): как сообщает Autocar, на этой неделе прекратилось производство в последней стране, где вседорожник еще выпускали – в Индии. Автомобиль почти 10 лет собирали на мощностях завода в городке Шриперумбудур в штате Тамилнад на юге полуострова. Страной, где Duster впервые встал на конвейер в 2010 году, была Румыния – там он выпускался под шильдиком Dacia. Таким образом, с моделью попрощались спустя 12 лет производства.

Фото: © Renault © Renault

Помимо Румынии и Индии, «первый» Duster выпускали в Бразилии с 2012 по 2020 годы, а также в России – с 2012 по 2021 год. В январе прошлого года на конвейер московского завода «Рено Россия» встал Duster второго поколения (HM), причем перед этим производство модернизировали: подключились роботы, которых используют для сварки боковин кузова, и беспилотники-доставщики.

Два года назад индийский Duster подвергся глубокой модернизации, в результате которой неэкологичный 1,5-литровый «дизель» заменили на бензиновый турбомотор 1.3 мощностью 156 лошадиных сил, которым у нас оснащается Duster второго поколения. Пару двигателю составляет бесступенчатая коробка передач CVT.

Теперь же «первый» Duster покинул Индию, а внедорожник второго поколения, дебютировавший еще в 2017 году, до него так и не добрался. По данным издания, пока Renault даже не объявляла о планах его вывода на местный рынок.