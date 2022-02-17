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52 минуты назад

BMW откажется от традиционных автомобильных проводов

Газета.Ru

Компании BMW, Lear и Bosch вложили $250 млн долларов в стартап, который разработал технологию замены традиционных жгутов проводов, сообщает Automotive News.

BMW откажется от традиционных автомобильных проводов
Фото: CelLinkCelLink

Компания CelLink разработала новый метод соединения аккумуляторных элементов и блоков, а также передачи энергии и данных между датчиками, модулями и электронными блоками управления автомобиля. Специалисты называют свою технологию «гибкий жгут», она может заменить сразу несколько традиционных жгутов проводов. Ее использование позволяет снизить вес и затраты на производство, а также обеспечить более автоматизированную и модульную сборку транспортных средств.

CelLink была основана в 2011 году, с 2019-го она занимается производством электронных компонентов. Всего компания привлекла около $315 млн. В число ее стратегических инвесторов входят BMW iVentures, Lear Corp., Robert Bosch Venture Capital и 3M (они уже вкладывались ранее). Другой инвестор, Ford Motor Co., к последнему раунду финансирования не присоединился. Новые средства будут использованы для строительства завода в Джорджтауне, штат Техас, который откроется в конце этого года.

По словам главы компании CelLink Кевина Кокли, сейчас «гибкие жгуты» CelLink используются в сотнях тысяч электромобилей. Он не стал уточнять, какие производители пользуются этой продукцией. При этом сейчас Tesla остается единственным автопроизводителем в США, который произвел такое количество «зеленых» машин.

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