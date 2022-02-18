В ГИБДД рассказали о штрафах с камер за отсутствие ОСАГО

В ближайшее время ГИБДД не планирует штрафовать автомобилистов за езду без ОСАГО с помощью автоматических камер фотовидеофиксации. Об этом сообщил начальник профильного отдела ГУОБДД МВД России Андрей Клименко, пишет «Прайм».
По словам Клименко, информационные системы баз данных со страховыми компаниями еще не состыкованы друг с другом. Когда именно предполагается состыковать эти базы, пока неизвестно. Если начать штрафовать за езду без ОСАГО по камерам сейчас, то не исключено ошибочное привлечение к ответственности законопослушных водителей.
«Мы не можем допустить, чтобы при такой фиксации и привлечении к ответственности страдали лица, которые эту ответственность застраховали», — отметил он.
Сейчас за езду на автомобиле без полиса ОСАГО автомобилистам грозит штраф в размере 800 рублей.
Расширить функционал камер для определения отсутствия ОСАГО планировалось с 2016 года, но запуск откладывался. Протестировать систему удалось в 2019 году в Москве, тогда за несколько месяцев выявили больше 700 тыс. нарушителей, которые получили предупреждения. Позже выяснилось, что после напоминания полис оформили лишь немногие из них, сообщал Коммерсантъ.