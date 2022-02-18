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2 часа назад

В ГИБДД рассказали о штрафах с камер за отсутствие ОСАГО

Газета.Ruиещё 1

В ближайшее время ГИБДД не планирует штрафовать автомобилистов за езду без ОСАГО с помощью автоматических камер фотовидеофиксации. Об этом сообщил начальник профильного отдела ГУОБДД МВД России Андрей Клименко, пишет «Прайм».

В ГИБДД рассказали о штрафах с камер за отсутствие ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Клименко, информационные системы баз данных со страховыми компаниями еще не состыкованы друг с другом. Когда именно предполагается состыковать эти базы, пока неизвестно. Если начать штрафовать за езду без ОСАГО по камерам сейчас, то не исключено ошибочное привлечение к ответственности законопослушных водителей.

«Мы не можем допустить, чтобы при такой фиксации и привлечении к ответственности страдали лица, которые эту ответственность застраховали», — отметил он.

Сейчас за езду на автомобиле без полиса ОСАГО автомобилистам грозит штраф в размере 800 рублей.

Расширить функционал камер для определения отсутствия ОСАГО планировалось с 2016 года, но запуск откладывался. Протестировать систему удалось в 2019 году в Москве, тогда за несколько месяцев выявили больше 700 тыс. нарушителей, которые получили предупреждения. Позже выяснилось, что после напоминания полис оформили лишь немногие из них, сообщал Коммерсантъ.

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