Почему не удалось поднять цену ОСАГО для злостных нарушителей

Еще в 2020 году в России вступила в силу поправка, призванная дополнительно наказать злостных нарушителей ПДД: ОСАГО для них должно было подорожать втрое. Однако спустя полтора года норма так и не заработала из-за проблем с передачей данных из базы ГИБДД в Российский союз автостраховщиков (РСА). По данным «Коммерсанта», причина заминки кроется в беспокойстве за добросовестных водителей – к примеру, цена «автогражданки» может случайно увеличиться для полных тезок нарушителей.

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Решить проблему помогла бы дополнительная информация в полисе ОСАГО – к примеру, паспортные данные и год рождения автомобилиста. Сейчас в документ вносятся лишь ФИО и номер водительских прав. Страховщики уже предложили Центробанку добавить новые графы в полис, чтобы исключить вероятные риски для тезок, однако регулятор отказал.

Нарушителями, для которых ОСАГО должно стоить почти втрое дороже (в 2,8 раза – максимум), считаются водители, повторно совершившие за год грубые нарушения ПДД. В их числе – проезд на красных сигнал светофора, выезда на встречную полосу, превышение скорости на 60 километров в час и другие. При этом нарушения должны заметить не дорожные камеры, а инспекторы ГИБДД. В РСА насчитали порядка 100 тысячи таких нарушителей.

В «повторности», которая считается основным признаком, заключается еще одна проблема. Водители нередко обращаются в суд для обжалования вынесенных постановлений, и за этим также необходимо следить, отметили в РСА.