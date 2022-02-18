АвтоВАЗ нашел еще один способ сдержать цены на машины

Летом 2022 года АвтоВАЗ начнет выпуск двигателей с коленвалами, произведёнными в России. В настоящее время эта деталь поставляет из-за рубежа, что негативно сказывается на конечной стоимости продукции.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Поставки коленвалов организованы из Франции производителем Forges de Courcelles. Интересно, что эта кузница, являющаяся крупнейшей в Европе, выпускает детали на оборудовании воронежского Завода тяжёлых механических прессов (ТМП). Прессы от ТМП также установлены на предприятиях Volkswagen, Peugeot, Toyota, Mitsubishi и других крупных производителей.

Forges de Courcelles и ТМП подписали соглашение, в рамках которого на территории России будет организовано совместное предприятие, на котором наладят выпуск коленвалов для автомобилей Hyundai и моделей, выпускаемых на АвтоВАЗе.

Портал "ГлобалМСК.ру" пишет , что инвестиции в импортозамещение коленвалов составляют 930 млн рублей, и более две трети средств предоставлены в рамках льготного кредита от Фонда развития промышленности.

Первые коленвалы в РФ планируют выпустить в июне 2022 года.

"В плюсе оказываются все. И наши французские партнёры - потому что производить продукцию на месте выгоднее, чем возить из-за рубежа. И российские автопроизводители - потому что при использовании отечественных коленвалов они получают государственные субсидии на каждый автомобиль и повышают свою рентабельность. И конечный потребитель - потому что субсидии сдерживают рост цен на автомобили", - прокомментировал управляющий партнер предприятия Лев Гниденко.

По словам Гниденко, до конца 2022 года на новом СП планируется выпустить 20 тысяч коленвалов для АвтоВАЗа и 60 тысяч для второго крупного заказчика - Hyundai. Также ведутся переговоры с Haval, Volkswagen, ПСМА Рус. Максимальная мощность предприятия - до одного миллиона коленвалов в год.