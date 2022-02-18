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4 часа назад

В «Союзе пешеходов» призвали снизить скоростной режим вблизи «зебр»

Газета.Ru

В России следует ограничить скорость автомобилей вблизи пешеходных переходов, поскольку около половины наездов на людей происходит в этих зонах. Об этом председатель МОД «Союз пешеходов России» Владимир Соколов рассказал РИА «Новости».

«Союз пешеходов» призвал снизить скорость вблизи «зебр»
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов© РИА Новости / Евгений Биятов

В 2020 году автомобилисты сбили около 4,5 тыс. пешеходов, при этом 40% происшествий случились на пешеходных переходах, а 14% — в непосредственной близости от них, привел Соколов на данные научного центра БДД при МВД.

«Таким образом, если мы ликвидируем 54% автонаездов в зоне пешеходных переходов, то решим очень много задач по безопасности… Недостаточно, чтобы пешеходы были освещены: есть краска, светофор, необходимо обеспечивать снижение скоростного режима», — сказал он.

О необходимости снижения скорости говорит и то, что на регулируемых пешеходных переходах наезды происходят чаще, чем на нерегулируемых (в 1,9 раза больше в расчете на один переход), отметил эксперт.

«Есть масса примеров, когда снижение скоростного режима даже на 10 км/ч дало эффект, который не мог быть достигнут вложениями в 1 млрд рублей», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России разработали единый стандарт требований к безопасности пешеходов, его могут принять до 2023 года. Эксперты РосдорНИИ предлагают замедлить автомобили в жилых кварталах с помощью приподнятых над проезжей частью перекрестков, ввести скоростные лимиты на подъездах к «зебрам» и приподнятые переходы возле школ и детсадов.

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