Toyota решила дарить покупателям автомобилей PlayStaion 5

Испанский офис Toyota и компания Sony Interactive Entertainment анонсировали спецверсию заряженного хэтчбека Yaris GR Sport под названием GT7 Edition, посвященную скорому выходу игры Gran Turismo 7. Покупателям таких автомобилей подарят консоль PlayStation 5 и предоставят ряд других бонусов, среди которых персонализированный смарт-ключ. Старт продаж GR Sport GT7 Edition, который выйдет ограниченным тиражом, запланирован на 4 мая.

Фото: Toyota Toyota

Под капотом Yaris GR Sport стоит обычная 100-сильная гибридная силовая установка на базе полуторалитрового турбомотора. Основное отличие от простого «Яриса» — перекроенное шасси с уменьшенным на 11 миллиметров дорожным просветом, амортизаторами Sachs Performance и усиленным стабилизатором поперечной устойчивости. В салоне машины -- спортивные кресла с комбинированной отделкой и декоративные вставки «матовый хром».

Хэчтбек GR Sport GT7 Edition вдобавок получил особые шильдики, плашку с номером машины в серии, персонализированный смарт-ключ и целую россыпь бонусных аксессуаров. Среди них — игровая консоль PlayStation 5, копия Gran Turismo 7 на физическом носителе, дополнительный беспроводной контроллер DualSense и трёхмесячная подписка на сервис PlayStation Plus.

Тираж спецверсии составит 100 экземпляров. Цены обещают назвать 4 мая.