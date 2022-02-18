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1 час назад

Toyota решила дарить покупателям автомобилей PlayStaion 5

Motor.ru

Испанский офис Toyota и компания Sony Interactive Entertainment анонсировали спецверсию заряженного хэтчбека Yaris GR Sport под названием GT7 Edition, посвященную скорому выходу игры Gran Turismo 7. Покупателям таких автомобилей подарят консоль PlayStation 5 и предоставят ряд других бонусов, среди которых персонализированный смарт-ключ. Старт продаж GR Sport GT7 Edition, который выйдет ограниченным тиражом, запланирован на 4 мая.

Toyota решила дарить покупателям автомобилей PlayStaion 5
Фото: Toyota Toyota

Под капотом Yaris GR Sport стоит обычная 100-сильная гибридная силовая установка на базе полуторалитрового турбомотора. Основное отличие от простого «Яриса» — перекроенное шасси с уменьшенным на 11 миллиметров дорожным просветом, амортизаторами Sachs Performance и усиленным стабилизатором поперечной устойчивости. В салоне машины -- спортивные кресла с комбинированной отделкой и декоративные вставки «матовый хром».

Хэчтбек GR Sport GT7 Edition вдобавок получил особые шильдики, плашку с номером машины в серии, персонализированный смарт-ключ и целую россыпь бонусных аксессуаров. Среди них — игровая консоль PlayStation 5, копия Gran Turismo 7 на физическом носителе, дополнительный беспроводной контроллер DualSense и трёхмесячная подписка на сервис PlayStation Plus.

Тираж спецверсии составит 100 экземпляров. Цены обещают назвать 4 мая.

Помимо запуска GR Sport GT7 Edition, Sony Interactive Entertainment в лице бренда PlayStation станет одним из главных партнеров монокубка Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, организованного при поддержке Toyota Spain, Toyota Caetano Portugal и Motor & Sport Institute. Чемпионат стартует в последний выходной марта 2022 года на «Ралли Азорских островов». Его участники будут выступать на одинаковых Toyota GR Yaris RZ.

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