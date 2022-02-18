Редкий гиперкар за 2 млн евро разбили в ходе краш-теста

Гиперкар под названием Rimac Nevera хорватского производства, цена которого начинается от 2 миллионов евро или 172,1 миллиона рублей по текущему курсу, в рамках проведения испытаний на прочность столкнулся со столбом на скорости 35 км/ч.

Фото: Car.ru Car.ru

Хорватский автопроизводитель провел заключительные испытания гиперкара Nevera, работающего на электротяге. Проведение подобного рода тестов являются обязательными для того, чтобы получить сертификаты, дающие возможность продажи машин на территории США и стран Европы.

Столкновение со столбом произошло боковой частью машины, на скорости порядка 35 км/ч. Результатом совершенного удара стала поврежденная боковая дверь гиперкара, которую все же удалось открыть без особых проблем. На поверхности стекла появилось большое количество трещин, но окончательно оно не разбилось.

Попадания осколков в салон также удалось предотвратить. Успешным также было срабатывание боковой подушки безопасности, защитившей пассажира на переднем сидении.

Использование в качестве кузова монокока особой конструкции, материалом для которого выбрано углеродное волокно, позволяет обеспечить наивысшую в своем классе жесткость кузова на кручение.