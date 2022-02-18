Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
3 часа назад

Редкий гиперкар Rimac Nevera за 2 млн евро разбили в ходе краш-теста

Car.ru

Гиперкар под названием Rimac Nevera хорватского производства, цена которого начинается от 2 миллионов евро или 172,1 миллиона рублей по текущему курсу, в рамках проведения испытаний на прочность столкнулся со столбом на скорости 35 км/ч.

Редкий гиперкар за 2 млн евро разбили в ходе краш-теста
Фото: Car.ruCar.ru

Хорватский автопроизводитель провел заключительные испытания гиперкара Nevera, работающего на электротяге. Проведение подобного рода тестов являются обязательными для того, чтобы получить сертификаты, дающие возможность продажи машин на территории США и стран Европы.

Столкновение со столбом произошло боковой частью машины, на скорости порядка 35 км/ч. Результатом совершенного удара стала поврежденная боковая дверь гиперкара, которую все же удалось открыть без особых проблем. На поверхности стекла появилось большое количество трещин, но окончательно оно не разбилось.

Попадания осколков в салон также удалось предотвратить. Успешным также было срабатывание боковой подушки безопасности, защитившей пассажира на переднем сидении.

Использование в качестве кузова монокока особой конструкции, материалом для которого выбрано углеродное волокно, позволяет обеспечить наивысшую в своем классе жесткость кузова на кручение.

В качестве силовой установки применяются 4 электродвигателя общей мощностью 1914 л.с. Работа их осуществляется с особой односкоростной передачей, что дает возможность набора скорости до 100 км/ч за 1, 85 секунды

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители