Среднемоторный Chevrolet Corvette впервые получил турбонаддув

Американское тюнинговое ателье ProCharger объявило о создании первого в мире комплекта турбонаддува для атмосферного мотора Chevrolet Corvette восьмого поколения. Из-за компоновочных сложностей инженеры потратили на разработку набора более года — это связано прежде всего с компактными размерами моторного отсека суперкара. Тем не менее, тюнеры успешно справились с задачей — турбина добавляет к мощности стандартного V8 от 150 до 180 лошадиных сил.

Фото: Chevrolet Corvette© ProCharger Chevrolet Corvette© ProCharger

В комплект наддува для среднемоторного Корвета входит как сама турбина (P-1X или P-1SC-1 на выбор), так и всё необходимое для её установки — впускной коллектор с интеркулером, патрубки и набор крепежа. За доплату предлагается альтернативная крышка моторного отсека из карбона, так как стоковая деталь после установки турбины на штатное место уже не поместится. ProCharger предупреждает, что установка комплекта потребует частичной разборки задней части суперкара (без снятия двигателя), однако при наличии некоторой квалификации с ней можно запросто справиться и самостоятельно, без посещения сервиса. Руководство по установке турбонаддува состоит из 76 страниц.