Hennessey выпустила 1000-сильный Ford Mustang

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance из штата Техас представило новый проект на базе самого мощного Ford Mustang в истории. За основу был взят Mustang Shelby GT500, который превратили в суперкар Venom 1000 — автомобиль, способный по своей мощности потягаться с гиперкаром Bugatti Veyron. Продемонстрировать все возможности доработанного спорткара взялся лично директор по исследованиям и разработкам Hennessey Performance Джейсон Хейнс.
Стандартный Shelby GT500 оснащается 5,2-литровым мотором V8, который развивает 770 лошадиных сил мощности и 847 ньютон-метров крутящего момента. Hennessey Venom 1000 сохранил стандартный нагнетатель, но в тюнинг-ателье модернизировали систему охлаждения нагнетателя, улучшили топливную систему и адаптировали мотор для работы на биоэтаноле E85.
Все эти доработки позволили увеличить отдачу агрегата до 1000 лошадиных сил и 1152 ньютон-метра крутящего момента. Никаких доработок кузова или салона для Hennessey Venom 1000 тюнеры не предлагают.
Зато в стоимость спорткара входит гарантия (три года или 36 тысяч миль пробега), испытания собранного автомобиля на динамометрическом стенде и дорожные тесты силами тест-пилотов Hennessey Performance, которые на каждом готовом автомобиле могут проехать до 650 километров.