Hennessey выпустила 1000-сильный Ford Mustang

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance из штата Техас представило новый проект на базе самого мощного Ford Mustang в истории. За основу был взят Mustang Shelby GT500, который превратили в суперкар Venom 1000 — автомобиль, способный по своей мощности потягаться с гиперкаром Bugatti Veyron. Продемонстрировать все возможности доработанного спорткара взялся лично директор по исследованиям и разработкам Hennessey Performance Джейсон Хейнс.

Фото: Venom 1000© Hennessey Venom 1000© Hennessey

Стандартный Shelby GT500 оснащается 5,2-литровым мотором V8, который развивает 770 лошадиных сил мощности и 847 ньютон-метров крутящего момента. Hennessey Venom 1000 сохранил стандартный нагнетатель, но в тюнинг-ателье модернизировали систему охлаждения нагнетателя, улучшили топливную систему и адаптировали мотор для работы на биоэтаноле E85.

Все эти доработки позволили увеличить отдачу агрегата до 1000 лошадиных сил и 1152 ньютон-метра крутящего момента. Никаких доработок кузова или салона для Hennessey Venom 1000 тюнеры не предлагают.