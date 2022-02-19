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2 часа назад

Российских автомобилистов предупредили о новом крупном штрафе

Елена Прошина

Для российских водителей законодатели готовят новый крупный штраф. Он составит от 10 до 100 тысяч рублей. Так будут наказывать водителей, которые выкидывают мусор из машины, пишет Autonews.

Российских автомобилистов предупредили о новом крупном штрафе
Фото: ТАССТАСС

Депутаты Госдумы поддержали данный законопроект в первом чтении.

Нарушителей планируют фиксировать с помощью камер и автоматических фотоловушек. Устройства установят «в местах наиболее вероятного совершения таких нарушений».

Физические лица получат штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) предусмотрена санкция от 20 до 30 тысяч рублей. Юридических лица потеряют от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Водители не смогут сохранить ОСАГО по старым тарифам

При этом повторное нарушение обойдется автомобилистам еще дороже. Для водителей – физлиц – 20-30 тысяч рублей, для ИП – 40-60 тысяч, для юрлиц 60-100 тысяч.

Ранее стало известно, что с марта автоматические комплексы смогут выписывать штраф автомобилистам без полиса ОСАГО.

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