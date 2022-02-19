На новый LX выстроились четырехлетние очереди

Компания Lexus предупредила японцев о четырехлетних очередях на новый LX. В сообщении на официальном сайте Lexus.jp указано, что после заказа внедорожника придётся подождать «около четырёх лет», и это рекордная задержка. Для сравнения ожидание нового NX может продлиться больше года, RX придётся ждать от трёх до пяти месяцев, а флагманский седан LS — около трёх месяцев. Во всех случаях причиной называют пандемию коронавируса.

Фото: Lexus Lexus

Внедорожники Lexus LX нового поколения поступили в продажу в Японии раньше, чем в других странах, но похоже автопроизводитель оказался перед непростым выбором и решил пожертвовать поставками на внутренний рынок в пользу продвижения на внешних рынках.

Пока в Японии клиентов готовят к четырёхлетним задержкам поставок Lexus LX и соплатформенных Land Cruiser 300, североамериканский филиал японского премиум-бренда утверждает, что заявки для США будут обработаны в срок. Представитель марки заявил Motor1.com, что проблемы японских клиентов не повлияют на продажи в США, и внедорожники LX 600 «уже начали поступать к дилерам».