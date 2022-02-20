Найденный в поле Jaguar пустят с молотка за миллион долларов

Редкий Jaguar XK120 SE 1954 года выпуска пустят с молотка аукционного дома Bonhams. У купе сложная судьба: в начале 1970-х заброшенный Jaguar нашли в поле на северо-востоке США, до середины 2010-х двухдверка была законсервирована в частной коллекции, а процесс реставрации начался только в 2015 году. На восстановление ушло 6275 человеко-часов, но работы проведены на высшем уровне, и ориентировочная цена лота — от 0,9 до 1,3 миллиона долларов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Исключительную работу реставрационной мастерской Classic Motor Cars (CMC) отметили на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич в 2017 году. Специалистам ателье CMC удалось сохранить оригинальные агрегаты и добиться аутентичного внешнего вида, с трудом узнав об исходной спецификации.

Без сложностей не обошлось — часть деталей (например, макеты фар и заднее стекло) пришлось изготавливать методом аддитивной печати. Ситуация осложнялась тем, что цветных фотографий исходного автомобиля найти не удалось, а в конце 1950-х владелец «Ягуара» полностью перекрасил и кузов, и крышу.

Под капотом сохранился рядный шестицилиндровый 162-сильный 3,4-литровый двигатель с двумя распредвалами. Тяга передается на заднюю ось через 4-ступенчатую механическую коробку передач. Салон отделан оранжевой кожей и велюром.