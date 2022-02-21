Адвокат предупредила водителей о новом способе мошенничества

Кудерко заявила, что оставлять под лобовым стеклом номер своего телефона опасно — так злоумышленники могут использовать его, чтобы узнать данные о владельце. Распространенными схемами мошенничества специалист назвала звонки от «свидетелей или потерпевших» несуществующего ДТП, звонки под видом сотрудников ГИБДД или судебных приставов. Также адвокат рассказала, что мошенники часто звонят с предложением выкупить машину: рассказывают, что якобы видели объявление о продаже, и предлагают высокую цену. В ходе разговора у жертвы выясняют данные карты для перевода задатка, однако в итоге со счета пропадают все деньги.