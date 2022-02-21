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2 часа назад

Адвокат предупредила автоводителей о новом способе мошенничества

Lenta.ru

Адвокат Елена Кудерко предупредила автоводителей о новом способе мошенничества. Ее слова передает агентство «Прайм».

Адвокат предупредила водителей о новом способе мошенничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кудерко заявила, что оставлять под лобовым стеклом номер своего телефона опасно — так злоумышленники могут использовать его, чтобы узнать данные о владельце. Распространенными схемами мошенничества специалист назвала звонки от «свидетелей или потерпевших» несуществующего ДТП, звонки под видом сотрудников ГИБДД или судебных приставов. Также адвокат рассказала, что мошенники часто звонят с предложением выкупить машину: рассказывают, что якобы видели объявление о продаже, и предлагают высокую цену. В ходе разговора у жертвы выясняют данные карты для перевода задатка, однако в итоге со счета пропадают все деньги.

«Единственным универсальным способом защиты от мошенничества является проявление бдительности: не принимайте поспешных решений, задавайте как можно больше уточняющих вопросов или же просто положите трубку и перезвоните на этот же номер. Вероятнее всего, дозвониться у вас не получится», — резюмировала Кудерко.

Ранее россиянам назвали популярные схемы «автоподстав». По информации портала Autonews, мошенники чаще всего инсценируют аварию с задетым зеркалом. Автомобилист слышит удар по кузову, потом его останавливает машина с разбитым боковым зеркалом, водитель которой просит решить ситуацию быстро и без участия ГИБДД, потому что якобы торопится, и жертва вынуждена заплатить за ремонт на месте.

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