В России началось производство нового Kia Sportage

Компания Kia объявила о старте российского производства Sportage пятого поколения. Как и кроссовер предыдущей генерации, новинку будут собирать на мощностях «Автотора» в Калининградской области. Подросший в габаритах вседорожник россиянам предложат с двумя бензиновыми двигателями – прежней 150-сильной «четверкой» 2.0, а также с 2,5-литровым агрегатом 2.5 мощностью 190 сил, «механикой» либо автоматом. Стартовая стоимость составит 2 329 900 рублей, если ее не подкорректируют до старта продаж.

Фото: © Kia © Kia

Kia Sportage NQ5 в базовой версии получит диодные фары, камеру заднего вида, задние парковочные датчики и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски размерностью 17 дюймов. В салоне имеются мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, «дружащая» со смартфонами, и двухзонный климат-контроль. Также для кроссовера заявлены пакет систем безопасности Drive Wise и телематика Kia Connect.

Kia

Kia

Sportage будут продавать с разными колесными базами на разных рынках, и на «Автоторе» началась сборка кроссовера с увеличенным расстоянием между осями – 2755 миллиметров. В длину новинка превзошла предшественника на 175 миллиметров, растянувшись до 4660 миллиметров. Помимо обычной, до российского рынка доберется и «внедорожная» версия – вероятно, она будет отличаться переоформленными бамперами, 19-дюймовыми колесными дисками и увеличенными рейлингами.