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3 часа назад

В России началось производство нового Kia Sportage

Motor.ru

Компания Kia объявила о старте российского производства Sportage пятого поколения. Как и кроссовер предыдущей генерации, новинку будут собирать на мощностях «Автотора» в Калининградской области. Подросший в габаритах вседорожник россиянам предложат с двумя бензиновыми двигателями – прежней 150-сильной «четверкой» 2.0, а также с 2,5-литровым агрегатом 2.5 мощностью 190 сил, «механикой» либо автоматом. Стартовая стоимость составит 2 329 900 рублей, если ее не подкорректируют до старта продаж.

В России началось производство нового Kia Sportage
Фото: © Kia© Kia

Kia Sportage NQ5 в базовой версии получит диодные фары, камеру заднего вида, задние парковочные датчики и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски размерностью 17 дюймов. В салоне имеются мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, «дружащая» со смартфонами, и двухзонный климат-контроль. Также для кроссовера заявлены пакет систем безопасности Drive Wise и телематика Kia Connect.

Kia
Kia

Sportage будут продавать с разными колесными базами на разных рынках, и на «Автоторе» началась сборка кроссовера с увеличенным расстоянием между осями – 2755 миллиметров. В длину новинка превзошла предшественника на 175 миллиметров, растянувшись до 4660 миллиметров. Помимо обычной, до российского рынка доберется и «внедорожная» версия – вероятно, она будет отличаться переоформленными бамперами, 19-дюймовыми колесными дисками и увеличенными рейлингами.

Премьера нового Sportage в России запланирована на второй квартал нынешнего года. Пока же продолжаются продажи рестайлинговой версии четвертого поколения, которую предлагают с 2,0-литровым мотором на 150 сил и 184-сильным агрегатом 2.4 Цена лежит в диапазоне от 2 149 900 до 2 844 900 рублей.

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