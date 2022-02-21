В России наладят выпуск нового Mitsubishi Outlander

Вседорожник Mitsubishi Outlander четвертого поколения, представленный в феврале прошлого года, будет выпускаться в России на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Об этом рассказал глава компании Осаму Иваба, сообщает «Автостат». Сроки появления новинки на российском рынке не раскрываются.

Фото: Mitsubishi Mitsubishi

Mitsubishi Outlander получил новые платформу с 2,5-литровым бензиновым двигателем, который сочетается с 8-ступенчатым вариатором с возможностью ручного переключения. В полноприводной версии используется электронно-управляемая система 4WD с гидравлической муфтой, приводимой в движение электродвигателем.

Трехрядный кроссовер оснащен цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма или 7 дюймов в зависимости от комплектации, 9-дюймовым центральным экраном и 10,8-дюймовым проекционным дисплеем. В список систем безопасности входят адаптивный круиз-контроль и функция удержания автомобиля в полосе. Автомобили, оснащенные навигационной системой, могут считывать дорожные знаки для автоматического изменения установленной скорости, а также использовать данные карт для ее регулировки.

В стандартную комплектацию входят 11 подушек безопасности (в том числе передняя центральная подушка для водительского сиденья и боковые подушки для сидений второго ряда). В случае бокового столкновения передняя центральная подушка безопасности раскрывается между сиденьем водителя и передним пассажирским креслом.

Сейчас в России производится Mitsubishi Outlander третьего поколения. Кроссовер предлагается с двумя бензиновыми двигателями мощностью 146 и 167 л.с. по цене от 1 млн 959 тыс. рублей.

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