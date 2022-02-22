ГИБДД объявила о массовых рейдах

Перед праздничным днем 23 февраля региональные управления ГИБДД объявили о проведении рейдов на пьяных водителей.

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Так, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки и рейдовые мероприятия 22 февраля в Томске и Пензенской области; 22 и 23 февраля - в Саранске и муниципальных районах республики Мордовия, на всей территории Ивановской области и в Архангельской области; 23 февраля - в Калужской области. В Туле сплошные проверки пройдут 23 февраля с 21 до 23 часов на ул. Тихмянова - Одоевское шоссе.

Вплоть до 26 февраля ГИБДД Саратовской области также пообещала усилить контроль над водителями. Наконец, в московской ГИБДД напомнили, что в выходные и праздничные дни дороги находятся под особым контролем автоинспекторов.

Кроме того, в Республике Марий Эл в Горномарийском районе с 22 по 26 февраля пройдет операция "Пешеход".

В зоне особого внимания сотрудников дорожной полиции будут межпоселковые дороги, где часто ходят пешеходы, и населенные пункты. Наряды ДПС будут контролировать соблюдение ПДД как пешими участниками дорожного движения, так и водителями.

В Республике Северная Осетия-Алания такая же операция продлится до 25 февраля.

Также в Воронежской области 22 по 23 февраля пройдет профилактическое мероприятие по пресечению ДТП с участием водителей маршрутных транспортных средств.

В Симферополе аналогичное мероприятие продлится до 27 февраля. Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение предусматривает уголовную ответственность.

Ранее в ГИБДД рассказали о штрафах с камер за отсутствие ОСАГО.