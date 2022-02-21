Потушить судно с тысячами авто мешают электрокары

На прошлой неделе стало известно, что в Атлантическом океане неподалёку от Азорских островов на судне Felicity Ace, перевозившем новые автомобили, случился пожар. Он не ликвидирован до сих пор. Одно из предположений - на борту были электрокары, батареи которых осложняют процесс тушения.

Фото: Portuguese Navy Portuguese Navy

Одна из версий причины возгорания - неисправность электрокара: оно могло произойти из-за дефекта литий-ионной тяговой батареи. Известно, что на борту Felicity Ace находились автомобили марок Volkswagen, Porsche и Bentley.

По словам Хуана Мендес Кабесаса, директора ближайшего порта на острове Илха ду Файал, спешка в попытке потушить пламя может привести к печальным последствиям. Он добавил, что необходимое оборудование, которое может применяться при пожарах с литий-ионными аккумуляторами, уже в пути.