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30 минут назад

Потушить дрейфующее в океане судно с тысячами авто мешают электрокары

Российская Газета

На прошлой неделе стало известно, что в Атлантическом океане неподалёку от Азорских островов на судне Felicity Ace, перевозившем новые автомобили, случился пожар. Он не ликвидирован до сих пор. Одно из предположений - на борту были электрокары, батареи которых осложняют процесс тушения.

Потушить судно с тысячами авто мешают электрокары
Фото:  Portuguese Navy Portuguese Navy

Одна из версий причины возгорания - неисправность электрокара: оно могло произойти из-за дефекта литий-ионной тяговой батареи. Известно, что на борту Felicity Ace находились автомобили марок Volkswagen, Porsche и Bentley.

По словам Хуана Мендес Кабесаса, директора ближайшего порта на острове Илха ду Файал, спешка в попытке потушить пламя может привести к печальным последствиям. Он добавил, что необходимое оборудование, которое может применяться при пожарах с литий-ионными аккумуляторами, уже в пути.

Единственное, что в настоящий момент могут делать пожарные - охлаждать корпус сухогруза, заливать Felicity Ace обычной водой не имеет смысла: во-первых, как было отмечено, такой метод неэффективен против пожара с аккумуляторами, во-вторых, вода заполнит все палубы, и корабль дестабилизируется, что может привести к катастрофе, сопоставимой с MV Golden Ray.

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