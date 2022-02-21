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1 час назад

Китайский такси-сервис Didi уйдет из России и Казахстана

Газета.Ruиещё 9

Китайский агрегатор такси Didi перестанет работать на территории России и Казахстана с 4 марта. Об этом объявила пресс-служба компании.

Китайский такси-сервис уйдет из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане», — говорится в сообщении.

Водителей и партнеров Didi уже проинформировали о закрытии сервиса.

По словам PR-директора сервиса Ирины Гущиной, Didi продолжит развиваться в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

В России сервис Didi запустился в августе 2020 года в Казани, а позже стал доступен в других регионах страны. К августу 2021 года сервис стал доступен жителям 38 городов, за поездки отвечали 100 тыс. водителей-партнеров (10% из них – женщины) из 4 тыс. таксопарков.

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