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28 минут назад

Первый серийный электрокар появится в России уже в этом году

Российская Газетаиещё 7

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о планах запустить в России до конца текущего года серийное производство электромобилей.

Первый российский электрокар пойдет в серию уже в этом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России до конца года", - приводит слова министра пресс-служба Минпромторга.

Согласно концепции развития электротранспорта, общий объем производства электротранспортных средств в стране до 2030 года накопленным итогом превысит 730 тыс. единиц. Отмечается, что к окончанию этого периода годовой объем достигнет 10-процентной доли (217 тыс. единиц) от общего объема производства транспортных средств в России, передает ТАСС.

В конце января стало известно, что "КамАЗ" продолжает готовиться к производству электромобиля "Кама-1", но параллельно изучает возможности реализации нового проекта. Еще одним электрокаром компании может стать перелицованный китайский "бюджетник". Речь идет о модели Sihao E10X, которую в Китае производят на совместном предприятии JAC и Volkswagen.

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