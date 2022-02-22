Какой штраф положен за езду по автобусной полосе

Штраф за езду по специальной полосе для ОТ может выписать сотрудник ГИБДД, остановив водителя, или же нарушение может зафиксировать дорожная камера.

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За нарушение ПДД российским законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей. Штрафы подстерегают отечественных автомобилистов буквально на каждом километре пути. Так, оштрафовать водителя в России могут в том числе за движение по выделенной специально для общественного транспорта полосе.

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В соответствии с действующими на территории нашего государства правилами дорожного движения, автомобили и прочие транспортные средства могут выезжать на так называемую автобусную полосу только для перестроения или посадки/высадки пассажиров вдоль тротуара и лишь на тех дорожных участках, которые разделены разметкой в виде прерывистой полосы. Беспрепятственно передвигаться по выделенной для общественного транспорта полосе помимо автобусов, троллейбусов и маршруток также могут лицензированные такси, школьные автобусы, кареты скорой медицинской помощи и велосипедисты.

Выделенные полосы для движения общественного транспорта – частое явление на дорогах в крупных городах. Они создаются специально для того, что автобусы не стояли в многокилометровых пробках и осуществляли движение в соответствии с графиком, не опаздывая. Однако многие водители на своём личном транспорте выруливают на автобусную полосу, желая объехать пробку и тем самым препятствуют движению общественного транспорта, создавая помехи и даже провоцируя дорожные аварии. Именно поэтому сотрудники дорожной полиции регулярно останавливают таких нарушителей и наказывают их.

При нарушении владельцами личных ТС правил передвижения по автобусной полосе, им грозит наказание. В соответствии с КоАП, а точнее, главой 12 водители могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Его размер в большинстве регионов страны в 2022 году, как и в прошлом, достигает полутора тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге, которые относятся к городам федерального значения, вдвое больше — три тысячи рублей. Также за остановку на автобусной полосе предусматривается штраф в размере одной тысячи рублей.

Для сравнения, в соседнем Казахстане за несоблюдение нанесённой на дорогу разметки и движение по автобусной полосе местных водителей штрафуют на 3 месячных расчётных показателя (9200 тенге или около 1600 рублей по курсу), а за повторное нарушение, совершённое в течение года, штраф увеличивается больше чем втрое до 10 МРП.