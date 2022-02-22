Какой штраф положен за езду по автобусной полосе

Штраф за езду по специальной полосе для ОТ может выписать сотрудник ГИБДД, остановив водителя, или же нарушение может зафиксировать дорожная камера.
За нарушение ПДД российским законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей. Штрафы подстерегают отечественных автомобилистов буквально на каждом километре пути. Так, оштрафовать водителя в России могут в том числе за движение по выделенной специально для общественного транспорта полосе.
В соответствии с действующими на территории нашего государства правилами дорожного движения, автомобили и прочие транспортные средства могут выезжать на так называемую автобусную полосу только для перестроения или посадки/высадки пассажиров вдоль тротуара и лишь на тех дорожных участках, которые разделены разметкой в виде прерывистой полосы. Беспрепятственно передвигаться по выделенной для общественного транспорта полосе помимо автобусов, троллейбусов и маршруток также могут лицензированные такси, школьные автобусы, кареты скорой медицинской помощи и велосипедисты.
Выделенные полосы для движения общественного транспорта – частое явление на дорогах в крупных городах. Они создаются специально для того, что автобусы не стояли в многокилометровых пробках и осуществляли движение в соответствии с графиком, не опаздывая. Однако многие водители на своём личном транспорте выруливают на автобусную полосу, желая объехать пробку и тем самым препятствуют движению общественного транспорта, создавая помехи и даже провоцируя дорожные аварии. Именно поэтому сотрудники дорожной полиции регулярно останавливают таких нарушителей и наказывают их.
При нарушении владельцами личных ТС правил передвижения по автобусной полосе, им грозит наказание. В соответствии с КоАП, а точнее, главой 12 водители могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Его размер в большинстве регионов страны в 2022 году, как и в прошлом, достигает полутора тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге, которые относятся к городам федерального значения, вдвое больше — три тысячи рублей. Также за остановку на автобусной полосе предусматривается штраф в размере одной тысячи рублей.
Для сравнения, в соседнем Казахстане за несоблюдение нанесённой на дорогу разметки и движение по автобусной полосе местных водителей штрафуют на 3 месячных расчётных показателя (9200 тенге или около 1600 рублей по курсу), а за повторное нарушение, совершённое в течение года, штраф увеличивается больше чем втрое до 10 МРП.
Также не лишним будет напомнить в завершении и о том, что существуют такие автобусные полосы, которые действуют только в будни и в определённое время, а в выходные и праздничные дни движение по ним личного транспорта не ограничено. Такие полосы на дорогах отмечены дополнительной табличкой к знаку с указанием времени или изображением двух перекрещенных молотков.