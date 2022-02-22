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1 час назад

Москва потратит более 800 млн рублей на камеры, следящие за соблюдением правил парковки

Motor.ruиещё 5

В Москве продолжат использовать стационарные камеры, следящие за соблюдением правил парковки и остановки. Как сообщает «Коммерсантъ», столичный «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) на два года продлит аренду 250 устройств, которые фиксируют нарушения. Продление договора на эксплуатацию похожих на уличные фонари камер обойдется бюджету российской столицы примерно в 803 миллиона рублей.

Парковочные камеры-"фонари" обойдутся Москве в 800 млн рублей
Фото: © Агентство «Москва»© Агентство «Москва»

На сегодняшний день в Москве используется около 500 таких камер, и новый тендер предполагает продление аренды половины из них – увеличивать «парк» столица пока не намерена. Победитель конкурса обязан будет обслуживать и ремонтировать устройства, а также проверять оплату парковки.

Автоматические парковочные камеры, первоначально названные «Стрит фалькон», начали устанавливать в столице в 2018 году. Их располагают в местах частых нарушений правил парковки и остановки – у станций метро, на автобусных остановках, а также на тротуарах, местах для инвалидов и велосипедных дорожках.

Камер, фиксирующих нарушения ПДД, в Москве заметно больше: на начало 2022 года их насчитывалось порядка 3,6 тысячи, что почти вдвое больше, чем пять лет назад. В 2021 году с их помощью было вынесено 30,8 миллиона постановлений.

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