Известна дата премьеры нового дешевого седана Volkswagen

Компания Volkswagen готовится к премьере собственной версии Skoda Slavia – бюджетного седана, представленного в ноябре прошлого года. Новинка под шильдиком Volkswagen дебютирует 8 марта и, судя по тизерам, будет представлять собой обновленную версию модели Virtus, которая продается в Южной Америке с 2018 года. После премьеры она встанет на конвейер в Индии, где заменит устаревший Vento, а затем появится и на других мировых рынках. Пока же можно рассмотреть седан на тизерах.

Фото: © Volkswagen India © Volkswagen India

Снаружи рестайлинговый Virtus можно узнать по новой оптике со светодиодными «бумерангами» и рельефному передку. Бампер покрупнел и получил увеличенные воздухозаборники, которые, однако, могут указывать на спортивную модификацию GTS. Боковины и задняя часть на снимки не попали, но вероятно, что изменений там не так много.

Volkswagen India

В салоне недорогого седана могут появиться цифровая приборная панель и «мультимедийка» с экраном размерностью 10 дюймов – но, как и в случае со Skoda Slavia, такой комплект вероятен для топовой версии. Базовой версии могут достаться аналоговая «приборка» и семидюймовый дисплей медиасистемы.