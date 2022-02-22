Электрокар от Apple будет полностью беспилотным

Apple Car работает над созданием автопилота, похожего на систему автономного вождения Tesla. Об этом пишет портал TomsGuide.

Фото: redmondpie.com redmondpie.com

Apple начала работать с аутсорсинговой компанией по сборке и тестированию полупроводников, необходимых для автомобилей с автопилотом. Сообщается, что данный чип может сделать Apple Car полностью автономным транспортным средством, которое сможет ездить без вмешательства человека.

Ожидается, что автомобиль будет анонсирован в 2025 году, однако презентация может быть отложена.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple отказалась от выпуска складного iPhone из-за другого продукта.