Isuzu может организовать выпуск внедорожников в России

Компания Isuzu рассматривает возможность локального производства нового рамного внедорожника Mu-X в России.

Фото: Isuzu Isuzu

Как сообщил представитель «Исузу Мотор Рус» порталу Autonews.ru, положительное решение по этому вопросу может быть принято при условии, что ежегодный объем реализации новой модели достигнет более 8 тысяч экземпляров.

Кроссовер Isuzu Mu-X начнут продавать на российском рынке 1 марта. Автомобиль, выпускающийся в Таиланде с 2020 года, построен на базе пикапа Isuzu D-Max, но отличается от него конструкцией задней подвески: у внедорожника неразрезной мост на пружинах вместо рессор. В салоне — три ряда сидений и семь мест.

Isuzu

Машины для России оснащают турбодизелем 3.0 мощностью 190 л. с. и шестиступенчатым автоматом. Полный привод — с жёстким подключением передней оси, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Isuzu

Стартовая цена — 3 699 000 рублей. В базовой комплектации Comfort есть, например, семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, медиасистема, задний парктроник, датчик дождя.