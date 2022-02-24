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1 час назад

В России электромобили Audi подорожали на 1 млн рублей

Газета.Ruиещё 5

Компания Audi в конце февраля переписала прайс-листы на свой электрокроссоверы. Автомобили подорожали на рекордные суммы — от 985 тыс. до 1,3 млн рублей (11,4 – 13,4%), сообщают «Автоновости дня».

Электромобили Audi подорожали на 1 млн рублей
Фото: AudiAudi

Модель Audi e-tron и ее купеобразная версия e-tron Sportback выросли в цене на сумму от 985 тыс. до 1,02 млн руб. в зависимости от комплектации. Максимальную прибавку получили модели e-tron S и e-tron S Sportback.

Теперь Audi e-tron стоит от 7,63 млн, e-tron Sportback — от 7,83 млн руб., а «заряженные» S-версии — от 9,74 млн и 9,95 млн руб. соответственно.

Подорожание связывают с дефицитом полупроводников и отменой беспошлинного ввоза электромобилей, который действовал в России и других странах ЕАЭС до конца 2021 года. Отмечается, что теперь импортер должен платить пошлину в размере 15% от стоимости каждого ввезенного электромобиля.

Ранее стало известно, что за первую половину февраля сразу 21 компания повысила цены на автомобили.

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